Şeref Sözü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasemin yangın çıkarıyor! Bebek kurtulacak mı? Şeref Sözü dizisi 3. son bölümde neler oldu?

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü'nün 4. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Şeref Sözü, 4 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de yayınlanacak.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ'NÜN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Adadan ayrılmak için bindiği teknede vurulup denize düşen İsra, hastanede ameliyata alındı. Çok uzaklarda kendine gelen Faruk ise İsra'ya bir şey olduğunu hissedip ayaklandı. İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçmek istese de babasının engeliyle karşılaştı. Diğer tarafta Cihan, her yerde İsra'yı arıyordu.



Adabeyli Adası, İsra'nın kaybolma haberiyle yankılanırken Emsal, İsra'yı vuran Cafer'in yanına gidip Ömer'i aldı. İsra'yı vurduğu için Cafer'den hesap soran Emsal, Cafer'in hesabını kesti. Ölümle yaşam arasında savaş veren İsra, ameliyattan sağ çıktı. Kendine gelir gelmez oğlu Ömer'i soran İsra'nın ilk ziyaretçisi ise Emsal Hanım oldu.

