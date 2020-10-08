MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şeref Sözü dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Şeref Sözü 1. bölümden yeni fragman

Şeref Sözü dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Şeref Sözü 1. bölümden yeni fragman

08.10.2020 21:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’nün merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynayacağı Şeref Sözü'nün 1. bölümünden de yeni fragman yayınlandı. Peki Şeref Sözü dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Şeref Sözü ne zaman başlıyor? İşte Şeref Sözü 1. bölüm fragmanı.

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Şeref Sözü, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle Show TV’de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

sefer

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.

Şeref Sözü (2)
Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
ŞEREF

ADABEYLİ ADASI'NI VE ADABEYLİ AİLESİ'Nİ BÜYÜK SIRLAR BEKLİYOR!

Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Şeref Sözü (3)

Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep
Şeref Sözü (1)
Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve yeni sezonun en çok merak edilen dizisi olarak öne çıkan ‘Şeref Sözü’, görkemli prodüksiyonu, çarpıcı öyküsü ve ünlü isimlerden kurulu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

DEV PLATO KURULDU

TIMS&B Productions proje için Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile hazırlanmış dünya, ihtişamlı Adabeyli Konağı ve tüm mekanları ile ‘Şeref Sözü’nün tanıtımları göz kamaştırdı!

‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Sadakatsiz'de ihanet itirafı olacak mı?Sadakatsiz'de ihanet itirafı olacak mı?
Kırmızı Oda'da Piraye'nin eşi Tarık kimdir?Kırmızı Oda'da Piraye'nin eşi Tarık kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama

Diğer Haberler

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Mucize Doktor 32. son bölümde Ali Vefa'dan sevgilisi Nazlı'ya romantik sürpriz! Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan romantik sürpriz!

Çukur'dan ayrılan oyuncular yeni dizide buluştu! İşte Alev Alev dizisi 1. bölüm fragmanı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Ramo dizisine Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz konuk! Ramo 15. yeni bölümde neler olacak?

Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Ramo'da

Kadın dizisi Arjantin'de en çok izlenen yapım oldu!

Kadın dizisi o ülkede rekor kırdı!

Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu sürprizi! Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Sevilen diziyle ekrana dönüyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.