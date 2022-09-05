Serel Yereli bacak dekolteli tatil paylaşımıyla büyüledi! "Deniz kızı kadar güzelsin"

Londra'da hayatını sürdüren ve daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönüş yaparak konser vermişti. Yereli yurtdışından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelirken, sosyal medya paylaşımlarına da ara vermeden devam ediyor.

SEREL YERELİ BACAK DEKOLTELİ TATİL PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

İngiltere'de yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yapan şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Desenli ve mini elbiseli paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça konuşulan ünlü isim Yereli, İstanbul'da verdiği konserin görüntülerini de sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Soluğu Muğla, Bodrum'da alan Yereli, bu defa bacak dekolteli tatil pozuyla takipçilerini mest etti.

"DENİZ KIZI KADAR GÜZELSİN"

Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni gelirken, bir takipçi ise Yereli'ye "Deniz kızı kadar güzelsin" yorumunda bulundu.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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