MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serel Yereli başını örtüp poz verdi! Paylaşımı yorumlara kapattı

Serel Yereli başını örtüp poz verdi! Paylaşımı yorumlara kapattı

14.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sonrasında oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Serel Yereli cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü isim bu defa başını örtüp poz verdi. Yereli, paylaşımını yorumlara kapattı.

Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa başını örtüp poz verdi.

Serel Yereli 1

Yereli, 'Gece yarısı rüyasındaki kurt' notunu düştüğü karelerini peş peşe takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncunun yorumlara kapattığı gönderisinde başını örttüğü poz dikkat çekti.

Serel Yereli 2

2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteriyle gebiş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli'nin oyunculuk kariyeri kısa sürdü.

Serel Yereli 3

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Londra'ya yerleşen ve oyunculuğu bırakan Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.

Serel Yereli 4

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

Serel Yereli 5

Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli 6

Serel Yereli 7

Serel Yereli 8

Serel Yereli 10

Serel Yereli 9

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının mesleği çok şaşırttı! Elinde silahla poz verdiKızının mesleği çok şaşırttı! Elinde silahla poz verdi
Canlı yayında 'aldatma' iddiası! Gizli tanığın sözleri Didem Arslan'ı şoke etti! Meğer 3 senedir başka kadınlarla görüşüyormuşCanlı yayında 'aldatma' iddiası! Gizli tanığın sözleri Didem Arslan'ı şoke etti! Meğer 3 senedir başka kadınlarla görüşüyormuş
Ülkeyi terk etmişti! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci öldü mü?Ülkeyi terk etmişti! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci öldü mü?
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki gerçekleri açıkladı!

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki gerçekleri açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.