Serel Yereli başını örtüp poz verdi! Paylaşımı yorumlara kapattı

Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa başını örtüp poz verdi.

Yereli, 'Gece yarısı rüyasındaki kurt' notunu düştüğü karelerini peş peşe takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncunun yorumlara kapattığı gönderisinde başını örttüğü poz dikkat çekti.

2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteriyle gebiş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli'nin oyunculuk kariyeri kısa sürdü.

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Londra'ya yerleşen ve oyunculuğu bırakan Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçti.









