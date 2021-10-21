Serel Yereli'den cesur poz açıklaması: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli oyunculuğu bıraktıktan sonra müzik kariyerine odaklanmıştı.

Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye geldi. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu o ülkede özgür olduğunu söyledi.

Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.

Serel Yereli açıklamasında oyunculuğa başlama sebebinin babasının ölümü sonrası yurt dışına gitmek için para kazanmak olduğunu da ifade etti.

