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Serel Yereli'den cesur poz açıklaması: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

21.10.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'ye taşınan ve hayatına orada devam eden Serel Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye geldi. Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli oyunculuğu bıraktıktan sonra müzik kariyerine odaklanmıştı.

Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye geldi. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu o ülkede özgür olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.

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Serel Yereli açıklamasında oyunculuğa başlama sebebinin babasının ölümü sonrası yurt dışına gitmek için para kazanmak olduğunu da ifade etti.

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Serel Yereli
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