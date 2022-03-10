MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serel Yereli jartiyerli pozlarına dair açıklama yaparken ağzını bozdu

Serel Yereli jartiyerli pozlarına dair açıklama yaparken ağzını bozdu

10.03.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serel Yereli jartiyerli pozlarını paylaştıktan sonra gündem oldu. Yereli sosyal medyadan açıklama yaparak şarkının konusunun cinsellik olduğunu söyledi. Serel Yereli ağzını da bozdu.

Oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli jartiyerli pozlarını paylaştıktan sonra gündeme oturdu. Klip çekimi için seksi pozlar veren Yereli Türk takipçilerinden gelen yorumlardan sonra çileden çıktı.

Serel Yereli şarkının cinsellik üzerine olduğu için doğal olarak klibin de böyle olduğunu anlattı. Ünlü isim "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" dedi.

Serel Yereli jartiyerini giyerken paylaştı! Hemen silip yeniden yüklediSerel Yereli jartiyerini giyerken paylaştı! Hemen silip yeniden yükledi

Serel Yereli "Türkiye beynimi s..ti" şeklinde ifadelerde bulunarak herkesi şoke etti.

fdhfj

Yereli açıklamasında "Seksüel problemlerimi anlattım bu problemler Türkiye'den kaynaklıydı" ifadelerini de kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sızan pozlarını kendi paylaştı! Selin Ciğerci dayanamadıSızan pozlarını kendi paylaştı! Selin Ciğerci dayanamadı
Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çektiBornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti
Yatak görüntüsü olay oldu! 'Sen neymişsin Asuman!'Yatak görüntüsü olay oldu! 'Sen neymişsin Asuman!'
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.