Serel Yereli jartiyerli pozlarına dair açıklama yaparken ağzını bozdu

Oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli jartiyerli pozlarını paylaştıktan sonra gündeme oturdu. Klip çekimi için seksi pozlar veren Yereli Türk takipçilerinden gelen yorumlardan sonra çileden çıktı.

Serel Yereli şarkının cinsellik üzerine olduğu için doğal olarak klibin de böyle olduğunu anlattı. Ünlü isim "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" dedi.

Serel Yereli "Türkiye beynimi s..ti" şeklinde ifadelerde bulunarak herkesi şoke etti.

Yereli açıklamasında "Seksüel problemlerimi anlattım bu problemler Türkiye'den kaynaklıydı" ifadelerini de kullandı.



