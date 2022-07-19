Serel Yereli'nin bikinili ayna paylaşımı sosyal medyayı salladı! '37 derece' diyerek paylaştı

Daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozları ve dekolteli fotoğraflarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, yurtdışından yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yereli geçtiğimiz gün yaptığı bikinili tatil paylaşımıyla çokça konuşulmuştu. Ünlü isim bu defa ayna önünde bikinisiyle poz verdi.

SEREL YERELİ'NİN BİKİNİLİ AYNA POZU OLAY OLDU!

İngiltere'de yaşamına devam eden şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü isim, son olarak mavi renkli bikini paylaşımıyla sosyal medyada olay olmuştu.

Yereli, bu kez ayna önünde verdiği bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

"37 DERECE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Paylaşımına 37 derece notunu eklediği görülen ünlü ismin fit vücudu oldukça dikkat çekti.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



