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Serel Yereli'nin bikinili ayna paylaşımı sosyal medyayı salladı! '37 derece' diyerek paylaştı

19.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce müzik klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla olay olan ve dekolteli paylaşımları çokça konuşulan Serel Yereli, son olarak bikinili ayna paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.

Serel Yereli'nin bikinili ayna paylaşımı sosyal medyayı salladı! '37 derece' diyerek paylaştı

Daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozları ve dekolteli fotoğraflarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, yurtdışından yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yereli geçtiğimiz gün yaptığı bikinili tatil paylaşımıyla çokça konuşulmuştu. Ünlü isim bu defa ayna önünde bikinisiyle poz verdi.

SEREL YERELİ'NİN BİKİNİLİ AYNA POZU OLAY OLDU!

İngiltere'de yaşamına devam eden şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü isim, son olarak mavi renkli bikini paylaşımıyla sosyal medyada olay olmuştu.

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Yereli, bu kez ayna önünde verdiği bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

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"37 DERECE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Paylaşımına 37 derece notunu eklediği görülen ünlü ismin fit vücudu oldukça dikkat çekti.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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