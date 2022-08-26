Serel Yereli'nin bikinili tatil pozları büyüledi! Göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Londra'da hayatını devam ettiren ve daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, son olarak Türkiye'ye dönmüş ve konser vermişti. Yurtdışından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü isim bu kez bikinli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

SEREL YERELİ BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

Yaşamını İngiltere'de sürdüren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde desenli ve mini elbiseli paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan ünlü isim Yereli, İstanbul'da verdiği konserin görüntülerini de sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Yereli, bu defa mavi bikinisiyle verdiği pozla takipçilerini mest etti.

AİLESİYLE ÇEKİLDİĞİ POZLARI PAYLAŞTI

Ünlü isim ailesiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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