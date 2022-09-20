Serel Yereli süper minili paylaşımıyla büyüledi! Ayna karşısında poz verdi

İngiltere, Londra'da hayatını sürdüren ve geçtiğimiz aylarda klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Serel Yereli, Türkiye'de verdiği konserle çokça konuşulmuştu. Yurtdışından yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme gelen isim, sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor.

SEREL YERELİ SÜPER MİNİLİ PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

İngiltere'de yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelip konser veren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde mini elbiseli paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça konuşulan ünlü isim, Türkiye'ye dönüşünün ardından Muğla, Bodrum'a gitmişti.

Şimdilerde İngiltere'ye geri dönen Yereli, bu defa yatağın üzerinde çekildiği süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



