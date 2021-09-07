Serel Yereli süper minisiyle çimlerde! Keyif anlarını paylaştı

Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, hayatını yurt dışında sürdürüyor.

Serel Yereli, son olarak çimlerin üzerinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Güneşli havayı fırsat bilen Serel Yereli, kendisini parka attı. Çimlerin üzerinde mini eteğiyle poz veren Yereli, o anları Instagram sayfasından paylaştı.

Hayranlarının beğenisini toplayan Yereli kendisine gelen çirkin yorumlara da cevap vermedi. Çirkin yorumlarda kendisini savunan takipçilerine ise gülerek destek oldu.



