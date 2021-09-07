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Serel Yereli süper minisiyle çimlerde! Keyif anlarını paylaştı

07.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yereli çimlerin üzerinde verdiği pozuyla sosyal medyayı salladı.

Serel Yereli süper minisiyle çimlerde! Keyif anlarını paylaştı

Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, hayatını yurt dışında sürdürüyor.

Serel Yereli, son olarak çimlerin üzerinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Güneşli havayı fırsat bilen Serel Yereli, kendisini parka attı. Çimlerin üzerinde mini eteğiyle poz veren Yereli, o anları Instagram sayfasından paylaştı.

Ekran Alıntısı

Hayranlarının beğenisini toplayan Yereli kendisine gelen çirkin yorumlara da cevap vermedi. Çirkin yorumlarda kendisini savunan takipçilerine ise gülerek destek oldu.


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Serel Yereli
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