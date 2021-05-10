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Seren Serengil ablasını hedef aldı: Yılan!

10.05.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil ablasına sert sözler söyledi. Serengil ablasını hedef alarak "Yılan" dedi.

Söylemezsem Olmaz'ın son bölümüne Seren Serengil'in ailesi hakkında yaptığı yorum damgasını vurdu. "Anneler çocuklarını ayırıyor" diyen Serengil ablası hakkında da sert sözler söyledi.

"Annem bana çok düşkün" diyen Seren Serengil "Annemden başka kimsem yok, büyük ablam bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor da annem beni seviyor. Ben iyi kalpliyim" dedi.

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Seren Serengil'in ablası hakkında da yılan demesi herkesi şaşkına çevirdi. Serengil "Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti" dedi.

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Seren Serengil
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