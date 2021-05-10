Seren Serengil ablasını hedef aldı: Yılan!

Söylemezsem Olmaz'ın son bölümüne Seren Serengil'in ailesi hakkında yaptığı yorum damgasını vurdu. "Anneler çocuklarını ayırıyor" diyen Serengil ablası hakkında da sert sözler söyledi.

"Annem bana çok düşkün" diyen Seren Serengil "Annemden başka kimsem yok, büyük ablam bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor da annem beni seviyor. Ben iyi kalpliyim" dedi.

Seren Serengil'in ablası hakkında da yılan demesi herkesi şaşkına çevirdi. Serengil "Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti" dedi.



