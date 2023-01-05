Seren Serengil'den bomba iddia... "İbrahim Tatlıses, Hadise-Reza ilişkisi konuşulurken bana mesaj atıp..."

İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshop'la yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaştı. Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter sayfasında bir açıklama yayınladı.

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.

Seren Serengil ise onca sanatçı varken Tatlıses'in Hadise demesine takıldı.. Serengil bu konuda konuşurken "Bana mesajlar atıyordu Hadise için güzel şeyler söyleyin diye. Çünkü Reza Bey ile yakın ya... Bana yazıyordu güzel şeyler söylersen mahkemeye vermeyecekler diye. Ben zaten söylüyordum, 'Yapmayın, Reza ile konuştum! diye bana mesajları var. Haliyle yenge konumunda olduğu için kolluyor olabilir" dedi.

