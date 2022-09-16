Seren Serengil'den görüntülerini paylaştığı Şeyma Subaşı'na olay sözler! Arto o sırada bakın ne dedi

Seren Serengil geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekilen özel görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Yorumculuk yapan Serengil yayında "Sabaha kadar uyumadım, kapıma geldiler, ne teklifler..." yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilmiş görüntülerini paylaşan Seren Serengil yayında sitem de etti.

"Şeyma gibi yaşayan insanlara özenmeyin. Bu kız yasaklı madde kullanımına kadar geldi. Bütün genç kızlara sesleniyorum bunların çarpık hayatlarına özenmeyin. İnşallah kızı Melisa'nın hayatı sağlıklı bir ortamda olur. Beni de kimse aramasın" dedi.

Arto ise "Acun'u sevdiğim kızına saygı duyduğum için bu görüntüyü konuşmama hakkını kullanacağım" dedi.

