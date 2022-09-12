Seren Serengil'den Hadise'ye sert eleştiri: "Hiçbir koca, başkasının karısıyla yapışık bedende dans etmesini kabul etmez"

Hadise - Mehmet Dinçler aşkı üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, 'Söylemezsem Olmaz' programında konuyu masaya yatırdı. Mehmet Dinçerler'in parmağında alyansının olmamasına, Hadise'nin de yüzük takmayıp konserinde ağlamasına dikkat çeken 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları ünlü şarkıcıya yüklendi.

Arkadaş olan sanatçıların dans sırasındaki yakın temasının ABD gibi ülkelerde garip karşılanmadığını dile getiren Seren Serengil, bunun şovun bir parçası olduğunu belirtip "Orada arkadaşça bir temas var" dedi.

"HADİSE MUHAFAZAKAR BİR AİLEYE GELİN GİTTİ, BU TEMAS FAZLA!"

Seren Serengil bu sözünün ardından "Hadise, muhafazakar bir aileye gelin gitti. Bu temas fazla." diyerek Hadise'yi sert bir dille eleştirdi:

"Muhafazkar veya değil hiç kimsenin kocası karısıyla yapışık bedende dans etmesini kabul etmez!"

BİRCAN BALİ'DEN HADİSE - MEHMET DİNÇERLER EVİLİĞİ İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER: "BİR İLİŞKİYE MİMLİ BAŞLADIYSAN..."

Seren Serengil'e hak veren Bircan Bali ise Hadise Mehmet Dinçerler evliliğine dair "Bir ilişkiye mimli başladıysan maalesef daha dikkat etmen lazım. Kredin kalmayabilir." dedi.

İmdat şarkısını seslendiren Hadise ve Murda'nın sahne dansına tekrar değinen Seren Serengil, "Bu çocuk sana dostça sarılıyor. Bunu da görüyoruz. Bunu yanlış anlama." diyerek ünlü şarkıcıya seslendi.

Bircan Bali, Hadise'nin dekolteli kıyafet tercih etmemesine karşın Seren Serengil'in onu eleştirmesine dikkat çekince ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Ben hep hareketi eleştiriyorum. Dekolte kıyafetler uzun yıllardır giyiliyor. Ama hareketler basitleştiriyor kıyafetleri."

MEHMET DİNÇERLER, HADİSE'Yİ KISKANDI MI?

Bircan Bali "Sence Mehmet Dinçerler bunu kıskanmış olabilir mi?" diye sorunca Seren Serengil yaptığı açıklamada "Kıskanmak değil bu ya! Bir erkek 'Sen bunu yapamazsın' der yani. Ben kavga sebeplerinin bu konser olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

