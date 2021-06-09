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Seren Serengil'den korkutan paylaşım: Vasiyet olarak algılanınca yürekleri ağza getirdi!

09.06.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sağlık sorunları ile başı dertte olan şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ardından sevgilisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ünlü sunucunun aniden ameliyatı alınacağı yazınca hayranlarını korkutmuştu. Ameliyatı ertelenen ve sunuculuğa devam eden Serengil, son paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi.

Seren Serengil'den korkutan paylaşım: Vasiyet olarak algılanınca yürekleri ağza getirdi!

Geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşıp hastanelik olan Seren Serengil, koltuğunu Deniz Akkaya’ya kaptırmamak için ameliyatını sezon finaline kadar erteleyerek Söylemezsem Olmaz programına katılmıştı. Bugün ise yaptığı son paylaşımla herkesi korkutan güzel yorumcunun kaleme aldığı sözler 'vasiyet'i anımsattı. Vasiyete benzetilen yazı birçok takipçisini korkutunca ortalık karıştı.

VASİYET OLARAK ALGILANDI

Su içmediği için ve geçirdiği zayıflama operasyonlarının ardından safra kesesinde ve böbreklerinde sorun yaşadığı öğrenilen Seren Serengil, yine sağlığını hiçe saydı ve ameliyatını daha ileri bir tarihe ertelendi. Sezon finali sonrasına ertelemesi ise Deniz Akkaya ile arasında geçen bir koltuk sevdası olarak yorumlandı. Yeniden ekranlarda yerini alan Serengil’in bugün yaptığı Instagram paylaşımı herkesi korkuttu. Güzel yorumcunun paylaşımı “vasiyet” olarak algılanınca olanlar oldu.

Serengil paylaşımında “Noynoy ve Tokyo bensiz nasıl yaşar? Onlara kim bakar? Benim gibi gözünden kim sakınır? Kim kendinden önce onları düşünür? Olamayacağını biliyorum ya, ondan korkuyorum bana bir şey olmasından.. Bu sabah; “Su içmeliyim, su içmeliyim, su içmeliyim” telkininde bulundum.. Yine kendim için değil onlardan ayrılmamak için.. Dün vasiyet videosu çektim telefonumda.. Olur da aniden bir şey olur diye.. Hayat bu..” ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

Seren Serengil'den korkutan paylaşım: Vasiyet olarak algılanınca yürekleri ağza getirdi!

ZAYIFLAMAK UĞRUNA SAĞLIĞINDAN OLDU

Zayıflamak uğruna sağlığını tehlikeye atan Seren Serengil, geçtiğimiz sene ikinci defa kilo vermek için ameliyat masasına yattı. Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü sunucu sonunda istediği gibi hızlıca kilolarından kurtuldu. Fakat yaşadığı hızlı kilo kaybı Serengil'in kabusu oldu. Sağlığını yavaş yavaş kaybeden Seren Serengil; “Dumping Sendromu” ismi verilen bir rahatsızlığa yakalanınca kilo vermesini durduramadı. Yediklerinin kendisine yaramadığını söyleyen ünlü sunucu, bu hastalık yüzünden geçtiğimiz aylarda Söylemezsem Olmaz programından bir haftalığına ayrılmak durumunda kaldı.

Seren Serengil

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptomdur. Hızlı mide boşalması, yiyeceğin midenizden on iki parmak bağırsağınıza doğru çok hızlı hareket ettiği bir durumdur.

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Beyaz TV Seren Serengil
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