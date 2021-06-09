Seren Serengil'den korkutan paylaşım: Vasiyet olarak algılanınca yürekleri ağza getirdi!

Geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşıp hastanelik olan Seren Serengil, koltuğunu Deniz Akkaya’ya kaptırmamak için ameliyatını sezon finaline kadar erteleyerek Söylemezsem Olmaz programına katılmıştı. Bugün ise yaptığı son paylaşımla herkesi korkutan güzel yorumcunun kaleme aldığı sözler 'vasiyet'i anımsattı. Vasiyete benzetilen yazı birçok takipçisini korkutunca ortalık karıştı.

VASİYET OLARAK ALGILANDI

Su içmediği için ve geçirdiği zayıflama operasyonlarının ardından safra kesesinde ve böbreklerinde sorun yaşadığı öğrenilen Seren Serengil, yine sağlığını hiçe saydı ve ameliyatını daha ileri bir tarihe ertelendi. Sezon finali sonrasına ertelemesi ise Deniz Akkaya ile arasında geçen bir koltuk sevdası olarak yorumlandı. Yeniden ekranlarda yerini alan Serengil’in bugün yaptığı Instagram paylaşımı herkesi korkuttu. Güzel yorumcunun paylaşımı “vasiyet” olarak algılanınca olanlar oldu.

Serengil paylaşımında “Noynoy ve Tokyo bensiz nasıl yaşar? Onlara kim bakar? Benim gibi gözünden kim sakınır? Kim kendinden önce onları düşünür? Olamayacağını biliyorum ya, ondan korkuyorum bana bir şey olmasından.. Bu sabah; “Su içmeliyim, su içmeliyim, su içmeliyim” telkininde bulundum.. Yine kendim için değil onlardan ayrılmamak için.. Dün vasiyet videosu çektim telefonumda.. Olur da aniden bir şey olur diye.. Hayat bu..” ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.