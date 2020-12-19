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Seren Serengil'den olay Kerem Tunçeri itirafı! 'Onu terk edip başkasıyla evlendim'

19.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda Hande Taşkın'a attığı mesajların ifşa olması nedeniyle dava açan Kerem Tunçeri hakkında Seren Serengil yıllar sonra magazin gündemini değiştirecek bir itirafta bulundu.

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil, Kerem Tunçeri hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Serengil, 15 yıl önce Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıkladı.

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Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Kerem Tunçeri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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'Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu.' dedi.

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‘KEREM’DEN BEN AYRILDIM’

Arto'nun 'Neden ayrıldınız?' sorusuna yanıt veren Serengil, 'Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim.
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‘EVLİLİĞİM GERÇEK DEĞİLDİ’

Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi' dedi.

Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklamasıAslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hangi evliliğin gerçek acaba ???
İyi ki ayrılmışsın iyilik olmuş adama yazık

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