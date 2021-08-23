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Seren Serengil'den şoke eden Kenan Doğulu iddiası!

23.08.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunda Seren Serengil yine çarpıcı açıklamarıyla gündeme geldi. Serengil'in iddiasına göre Kenan Doğulu, Covid-19'lu olmasına rağmen konsere çıktı.

Seren Serengil'den şoke eden Kenan Doğulu iddiası!

Kadrosunda Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın da bulunduğu programda Seren Serengil magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratacak bir iddiayı masaya yatırdı. Serengil, Kenan Doğulu'nun korona olduğu halde konser verdiğini ifade etti.

Seren Serengil, Kenan Doğulu’nun Covid 19’a yakalandığı, buna rağmen sahneye çıktığını iddia etti.

"HERKESİ TEHLİKEYE ATTI"

Serengil, Kenan Doğulu’nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske attığını ve bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi. Kenan Doğulu’nun konuyla ilgili iddialara ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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"KENAN DOĞULU TEST YAPTIRIP SONUCUNU PAYLAŞSIN"

Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi.

Serengil ve Bali, programda Kenan Doğulu'nun yılların sanatçısı olduğunu ve duyarlılığı yüksek bir insan olarak tanındığını, nasıl böyle bir davranışta bulunduğunu anlamadıklarını ifade ettiler.

"SAĞLIK ÇALIŞANI BİLGİ VERDİ"

Serengil, aldığı bilginin bir sağlık çalışanına ait olduğunu vurgulayarak, çok güvendiği bir kaynak olduğunu ifade etti. Sosyal medyada da Doğulu hakkında "Bu ne sorumsuzluk" yorumları yağdı.

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Seren Serengil
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