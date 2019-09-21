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Seren Serengil'den takipçisine dikkat çeken cevap

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kaybeden Seren Serengil moral depolamak için arkadaşlarıyla beraber Göcek'e gitti. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Serengil'in eski eşiyle ilgili gelen yorumlara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Seren Serengil'den takipçisine dikkat çeken cevap

Seren Serengil'in siyah-beyaz mayosuyla verdiği pozlar çok sayıda beğeni aldı. Bebeğini kaybeden ve Yaşar İpek ile boşanma davası süren Serengil'e çok sayıda destek mesajı atıldı.

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Bazı kullanıcılar ise Yaşar İpek'i hedef alan yorumlarda bulundu.

İşte dikkat çeken o yorumlar...

Serengil, "Gözyaşında boğulsunlar ailecek kıro ailesi" diyen bir kullanıcıya gülen emoji ile yanıt verdi.

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Bir diğer kullanıcı ise, "Aşık olma lüffen! Nerede keko var onlara aşık oluyorsun!" dedi. Serengil, bu yoruma da gülen emoji ile cevap verdi.

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