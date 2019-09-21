Seren Serengil'den takipçisine dikkat çeken cevap

Seren Serengil'in siyah-beyaz mayosuyla verdiği pozlar çok sayıda beğeni aldı. Bebeğini kaybeden ve Yaşar İpek ile boşanma davası süren Serengil'e çok sayıda destek mesajı atıldı.

Bazı kullanıcılar ise Yaşar İpek'i hedef alan yorumlarda bulundu.

İşte dikkat çeken o yorumlar...

Serengil, "Gözyaşında boğulsunlar ailecek kıro ailesi" diyen bir kullanıcıya gülen emoji ile yanıt verdi.

Bir diğer kullanıcı ise, "Aşık olma lüffen! Nerede keko var onlara aşık oluyorsun!" dedi. Serengil, bu yoruma da gülen emoji ile cevap verdi.



