Seren Serengil’den Tuğba Coşkun iddiası! "Mehmet Ali Erbil'le evliyken..."

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, bir televizyon programında kendisi hakkında konuşan sunucu Seren Serengil’den korunma talebiyle mahkemeye başvurdu. Bir televizyon programında, 'Tuğba Coşkun’un eski eşi Mehmet Ali Erbil’i sevmediğini' söyleyen Seren Serengil hakkında Coşkun, mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Coşkun’un talebini, küçük düşürücü söz ve davranışlar bulunmaması gerekçesiyle reddetti. Seren Serengil bu olay karşısında Coşkun'u hedef aldı. Serengil açıklamasında "Mehmet Ali açıklamasında aile dostu Önder Fırat ile Tuğba'nın birlikte olduğunu söyledi. Bu yayından sonra Tuğba Coşkun benimle ilgili küfür dolu mesajlar atmış. Mehmet Ali de 'O zaman evliyken Londra'ya uçaklarla gitmeseydin' demiş."

İddiaya göre Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun evliyken aile dostu Önder Fırat ile aşk yaşadı.



