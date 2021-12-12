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Seren Serengil’e ne oldu? Ünlü şarkıcı Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl?

12.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Seren Serengil, mide ameliyatı sonrasında kendisine gelemedi. Sık sık rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in sağlık durumunun iyiye gitmediği öğrenildi. Yeniden hastaneye kaldırılan Serengil sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Seren Serengil’e ne oldu? Ünlü şarkıcı Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl?

Seren Serengil mide aldırma ameliyatı sonrasında zayıflama hastalığına yakalandı. Uzun süredir dumping sendromuyla boğuşan 50 yaşındaki Seren Serengil'in karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Seren Serengil'in verdiği kilolar sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Seren Serengil’e ne oldu? Ünlü şarkıcı Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl?

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı. Serengil'in organlarının iflas etmek üzere olduğu ifade edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Serengil, şöyle konuştu:

"Merak etmişsiniz iyiyim… aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim lakin sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda…

Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım lakin bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız."

Bir magazin programının sunucusu olan Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Beynime ve kalbime kan pompalanamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

DUMPİNG SENDROMU (ZAYIFLAMA HASTALIĞI) NEDİR?

Dumping sendromu mide küçültme ameliyatlarının ardından hatalarda sıklıkla gözlemlenen bir sorundur. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması nedeni ile oluşur. Genel olarak gıdalar, yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşır. Ancak bu sendroma yakalanan kişilerde süreç 10 ile 30 dakikada gerçekleşir. Kişilerde kramp, ishal gibi semptomların oluşmasına neden olur.


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