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Seren Serengil'e şoke eden yorum! "Reha Bey ile evleneceksin diye..."

13.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Deniz Uğur'la çocuklarının velayeti nedeniyle sorun yaşayan eski televizyoncu Reha Muhtar'ın en büyük destekçisi Seren Serengil. Seren Serengil Muhtar'ın oğluyla sık sık pozlarını paylaşınca bir takipçisinden şoke eden bir yorum geldi.

Seren Serengil'e şoke eden yorum! "Reha Bey ile evleneceksin diye..."

Ünlü gazeteci Reha Muhtar çocukları Mina ve Poyraz Muhtar'ın velayeti sebebiyle bir süredir eski eşi Deniz Uğur'la sorun yaşıyor. Muhtar'ın en büyük destekçisi ise Seren Serengil. Seren Serengil Muhtar'ı ve oğlunu yalnız bırakmıyor.

Seren Serengil yine Reha Muhtar'ın oğluyla fotoğraf paylaşınca bir takipçi "Sern valla korkuyorum Reha Bey ile evleneceksin gibi. Ay tansiyonum düştü" yorumunda bulundu.

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Seren Serengil bu yoruma "Çok ayıp biz her zaman Tohma ile gidiyoruz, neden iyiliklerin altında kötülükler aranır. Bugün de Tohma ile gittik Reha Bey ve Poyran'ın yanına" dedi.

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