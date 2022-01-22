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Seren Serengil Hadise'yi "Yüzüğü göstermek bana basit geliyor" diyerek eleştirdi! Kendisinin de pozları ortaya çıktı

22.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Hadise'yi eleştirirken "Hepimiz I said yes yazdık ama yüzüğü göstermek bana basit geliyor" dedi. Serengil'in yüzüğünü gösterdiği pozları sosyal medyada gündeme gelince ünlü isim sert sözlerle bunu paylaşanlara kızdı.

Seren Serengil Hadise'nin evlilik teklifi videosunu beğenmedi. Serengil Hadise'yi eleştirirken "Çocuğu sıvazlıyor ya... Sıvazlarken okşuyor okşuyor... Ben görgüsüzlüğü sevmiyorum. Hepimiz 'I said yes' yazdık ama yüzüğü göstermek bana basit geliyor" dedi. Ancak Seren Serengil'in Yaşar ile evlenmeden önce yaptığı paylaşımda yüzüğü avuç içine çevirip ekrana gösterdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada Hadise hayranları bu fotoğrafı yeniden gündeme getirerek Serengil'i eleştirdi. Seren Serengil ise bu paylaşımlarla çileden çıktı.

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Seren Serengil verdiğe poza benzer pozları paylaşarak insanlara hakaret etti. Serengil paylaşımında "Gerizekalılar; fotoğraf şirketi bütün dünyadaki I said yes şablonunu bize de uygulattı. Benim düşman takım cahil takım olduğundan dünyadan bir haber... Sevgilimin kolunu sıvazlamadım varoşlar yine aldınız mı benden cevap..." dedi.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil'in bu üslubu sosyal medyada tepki çekti.

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Hadise Seren Serengil
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