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Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bir süredir boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Seren Serengil ile Yaşar İpek çiftinden haber var! Seren Serengil sosyal medya hesabından boşanacaklarını duyurdu.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor!

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Seren Serengil şu sıralar evliliğinde zor günler yaşıyor. Düşük tehlikesi olduğu için zorlu bir hamilelik süreci yaşayan Serengil eşi Yaşar İpek ile ayrılmak üzere...1.5 yıl önce evlenen Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Öyle ki iddialara göre İpek, Serengil'i darp etti ve hamilelik İpek'in umurunda değildi. Serengil geçtiğimiz günlerde de "evimize büyü yapıldı; Yaşar'in içinde iki şeytan var" açıklamasıyla şoke etmişti.

Yaşar İpek Seren Serengil'i darp mı etti? Şoke eden iddiaYaşar İpek Seren Serengil'i darp mı etti? Şoke eden iddia

Seren Serengil tüm bu yaşananlardan sonra aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu! Serengil açıklamasında "Bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

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