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  4. Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı! 'Haydi size güzel haber vereyim'

Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı! 'Haydi size güzel haber vereyim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 08:09
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Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil bu defa 31 Mart seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı. Serengil "İstanbul un güzelliğini gölgeleyen her şeyden güzel şehrimizi arındırma vakti gelmedi mi?" diye konuştu.

Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı! 'Haydi size güzel haber vereyim'

Yerel seçimler yaklaşırken televizyon ve sanat dünyasından birçok isim kime oy vereceğini açıklamaya başladı. Son olarak sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, 31 Mart yerel seçimlerine desteklediği adayı açıkladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla 2027 Avrupa Oyunları'na ve sokak hayvanlarına değinen Serengil Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

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"HAYDİ GÜZEL HABER VEREYİM"

"Haydi güzel bir haber vereyim size... 2027 Avrupa oyunları İstanbul'umuzda olacak, inşallah o tarihe kadar Suriyelilerin ve tüm İstanbul çehresini bozabilecek her şey İstanbul'u terk eder...

"İSTANBUL MEDENİYETLER ŞEHRİDİR"

İstanbul medeniyetler şehridir, dünyanın merkezidir. 2027'ye kadar harika bir İstanbul için hep beraber el ele verip İstanbul'un güzelliğini gölgeleyen her şeyden güzel şehrimizi arındırma vakti gelmedi mi?..

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"KÖPEKLERİ ÖLDÜREN ZİHNİYET İSTEMİYORUM"

Ben köpekleri öldüren, toplatan, zehirleten bir zihniyeti istemiyorum, hayvanlara haram gözle bakan garip düzeni istemiyorum...

Ben artık şehrimde özgür yaşamak, hayvanlara zulüm eden belediye personellerin görmek istemiyorum. Huzur istiyorum."

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