Film çekimleri başlamadan durdu! Kerem Bürsin kovid oldu

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde yeni filmi Mavi Mağara ile sete çıkmaya hazırlanan Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bürsin’in kovid olduğu, bu yüzden de çekimlerin ertelendiği öğrenildi.

2 Nisan’da sete çıkması planlanan filmde Kerem Bürsin, Devrim Özkan’la partner oldu. Kerem Bürsin’in Cem adlı askere hayat vereceği, senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek. Mavi Mağara’nın İstanbul’da başlayacak çekimleri Kaş’ta devam edecek.







