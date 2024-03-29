MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Film çekimleri başlamadan durdu! Kerem Bürsin kovid oldu

Film çekimleri başlamadan durdu! Kerem Bürsin kovid oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Kerem Bürsin yeni filmi Mavi Mağara'nın setine çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak ünlü oyuncudan üzen haber geldi.

Film çekimleri başlamadan durdu! Kerem Bürsin kovid oldu

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde yeni filmi Mavi Mağara ile sete çıkmaya hazırlanan Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bürsin’in kovid olduğu, bu yüzden de çekimlerin ertelendiği öğrenildi.

kerem 1

2 Nisan’da sete çıkması planlanan filmde Kerem Bürsin, Devrim Özkan’la partner oldu. Kerem Bürsin’in Cem adlı askere hayat vereceği, senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek. Mavi Mağara’nın İstanbul’da başlayacak çekimleri Kaş’ta devam edecek.

Elenen isim kamera görüntüleriyle belirlendi! Elenen isim kamera görüntüleriyle belirlendi!


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kime oy vereceğini açıkladı! 'Huzur istiyorum'Kime oy vereceğini açıkladı! 'Huzur istiyorum'
Gözyaşları sel oldu! Adaya veda eden isim...Gözyaşları sel oldu! Adaya veda eden isim...
Banu Parlak'tan açıklama: 'Düşün yakamdan'Banu Parlak'tan açıklama: 'Düşün yakamdan'
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

"Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

"Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor!

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor!

Gözyaşları sel oldu! Adaya veda eden isim...

Gözyaşları sel oldu! Adaya veda eden isim...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.