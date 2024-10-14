Seren Serengil milletvekili adayı olacağını açıkladı! "Nefret ettiğim bir şeydi ama..."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 60 köpek ve kedinin belediye barınağında katledilmesi adeta infial yaratmıştı. Hande Yener ve Seren Serengil başta olmak üzere birçok dernek yöneticisi ve ünlü isim KP'li Başkan Zinnur Büyükgöz'ü istifaya çağırmıştı.

MİLLETVEKİLİ OLMAYA KARAR VERDİ!

Günlerdir hayvanlar için mücadele veren Seren Serengil, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili adayı olacağını açıkladı. Serengil, "Şöhretimi bu hayvanların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Benim gönlüm rahat değil. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu saatten sonra siyasete gireceğim. Bizden birisinin de olması gerekiyor orada. Girmek zorundayız." dedi.

Ünlü isim, "Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'te bu yasa çıktığı zaman gülen insanlar vardı. Aday olmayı düşünüyorum, eğer halk beni bir şekilde desteklerse onlar adına, çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.