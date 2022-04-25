MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı

Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı

25.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandıktan sonra Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Reza Zarrab’ın Petek Dinçöz'e ABD'den ev aldığı da Söylemezsem Olmaz programında iddia edildi. Hatta Zarrab'ın aldığı evin değerinin 700 bin dolar olduğu söylenmişti.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı. Serengil Petek Dinçöz'ün neredeyse 800 bin dolar olan paranın yüzde 20'sini peşin ödediğini söylendi.

Bircan Bali "Bu kız böyle borca girip almışsa bu haberi çıkartanlar taş olsun. Çok büyük günah. O zaman Reza niye? Bu haberi çıkarmak çok günah" diyerek sitem etti.

kmtltl

Ancak Bali cuma günü yapılan yayında "Büyük bomba; Petek'in Miami'deki evi 700 bin dolar ve iddialara göre Reza aldı. Ev yeni, alınmış, Reza'nın aldığı söyleniyor o eve henüz geçmemiş" demişti.

Petek Dinçöz-Reza Zarrab iddiaları sürüyor! Aslı Güder detayıPetek Dinçöz-Reza Zarrab iddiaları sürüyor! Aslı Güder detayı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü rapçi 8. kattan düşüp hayatını kaybetti! Görgü şahidinden kan donduran detaylarÜnlü rapçi 8. kattan düşüp hayatını kaybetti! Görgü şahidinden kan donduran detaylar
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdiMiss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi
Miras sorusu sorulunca... Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandıMiras sorusu sorulunca... Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira

Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

Babası patladı! Acun Ilıcalı'ya seslendi

Babası patladı! Acun Ilıcalı'ya seslendi

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.