Şarkıcı Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Reza Zarrab’ın Petek Dinçöz'e ABD'den ev aldığı da Söylemezsem Olmaz programında iddia edildi. Hatta Zarrab'ın aldığı evin değerinin 700 bin dolar olduğu söylenmişti.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı. Serengil Petek Dinçöz'ün neredeyse 800 bin dolar olan paranın yüzde 20'sini peşin ödediğini söylendi.

Bircan Bali "Bu kız böyle borca girip almışsa bu haberi çıkartanlar taş olsun. Çok büyük günah. O zaman Reza niye? Bu haberi çıkarmak çok günah" diyerek sitem etti.

Ancak Bali cuma günü yapılan yayında "Büyük bomba; Petek'in Miami'deki evi 700 bin dolar ve iddialara göre Reza aldı. Ev yeni, alınmış, Reza'nın aldığı söyleniyor o eve henüz geçmemiş" demişti.



