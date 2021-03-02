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Seren Serengil Sadakatsiz’den gelen açıklamaya ikna olmadı!

02.03.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil Sadakatsiz’den gelen açıklamaya ikna olmadı!

Cansu Dere ile Melis Sezen’in setten paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla gündeme gelen Seren Serengil, yapım şirketi Medyapım'ın yaptığı açıklamaya ikna olmadı.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, gündemden düşmüyor.

Dizide düşman 2 kadını canlandıran Cansu Dere ile Melis Sezen’in set paylaşımına "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" sözleriyle tepki gösteren Seren Serengil, gündeme oturmuştu.

Seren Serengil'in Cansu Dere ve Melis Sezen tepkisi olay olmuştu! Sadakatsiz'in yapım şirketinden ilginç gönderme!Seren Serengil'in Cansu Dere ve Melis Sezen tepkisi olay olmuştu! Sadakatsiz'in yapım şirketinden ilginç gönderme!

'BUNU ASLA KANITLAYAMIYORUZ..'

Seren Serengil’in paylaşımı sonrası dizinin yapım şirketi Medyapım, Serengil’in paylaşımına karşılık Cansu Dere ile Melis Sezen’in fotoğrafını paylaşarak "Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu düştü.

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'DİZİ BİTENE KADAR YAN YANA GELMEZLER UMARIM...'

Yapım şirketinin yaptığı açıklamaya ikna olmayan Seren Serengil, ilk paylaşımının arkasında durduğunu belirterek yeni bir paylaşım daha yaptı. Serengil yapım şirketine verdiği cevapta "Olmaz, dizi bitene kadar yan yana gelemezler inanmam. Asya'nın canının acıdığını bir daha. Yapma Asya, haftaya kötü başlatma” ifadelerini kullandı.

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Bununla da yetinmeyen Seren Serengil, bir sonraki paylaşımında Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in başına boynuz emojileri koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen Seren Serengil
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