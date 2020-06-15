SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Serena Williams, ABD Açık'a katılabilir

Serena Williams, ABD Açık'a katılabilir

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

ABD'li tenisçi Serena Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık'ta mücadele edebilir.

Serena Williams, ABD Açık'a katılabilir

38 yaşındaki raketin antrenörü Patrick Mouratoglou, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Serena Williams'ın grand slam kazanmak için tenise döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bir sporcunun rekabet dışında kalmasının çok zor olduğunu belirten Mouratoglou, "ABD Açık, bir grand slam kazanmak için ilk fırsat. Çok fazla kısıtlama olacak, bunlarla ilgili onunla konuşmam lazım." ifadelerini kullandı.

Mouratoglou, koronavirüs nedeniyle turnuva boyunca sporculara sadece bir kişinin eşlik etmesine izin verilmesinin beklendiğini, kızı Alexis Olympia ile hareket eden Serena Williams için bunun sorun olabileceğini kaydetti.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, 2018 ve 2019 yıllarında oynadığı son 4 grand slam finalini de kaybetti. ABD'li tenisçi, bir grand slam daha kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'ın organizatörleri, geçen hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Cinsel ilişki sırasında doping bulaştı...Cinsel ilişki sırasında doping bulaştı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Vaka sayısı arttı! Gün boyu camilerden anonslar yapılıyor

Vaka sayısı arttı! Gün boyu camilerden anonslar yapılıyor

Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum! Gitti Muslera’nın ayağı!

Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum! Gitti Muslera’nın ayağı!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı...

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı...

Fatih Terim'den tepki: Ayağı kırılınca mı!

Fatih Terim'den tepki: Ayağı kırılınca mı!

Çaykur Rizespor’dan flaş gönderme!

Çaykur Rizespor’dan flaş gönderme!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serena Williams, ABD Açık'a katılabilir

Serena Williams'dan ABD Açık kararı!

Amerikalı boksör Virginia Fuchs'a cinsel ilişki sırasında doping bulaştı

Cinsel ilişki sırasında doping bulaştı...

EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye hangi grupta, turnuva ne zaman başlıyor ve nerede düzenleniyor?

EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye hangi grupta, turnuva ne zaman başlıyor ve nerede düzenleniyor?

NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor

NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor

Çıplak halde yaptığı antrenman yapan Paige VanZant, ringlere dönüyor

Çıplak antrenman yapan güzel sporcudan flaş karar!

Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak

Podyum seremonisi olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.