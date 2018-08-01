Serena Williams kariyerinin en ağır yenilgisini yaşadı

Silicon Valley Classic tenis turnuvasında mücadelede eden ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, ilk turda Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kaybederek kariyerinin en ağır yenilgisini yaşadı.
ABD'nin San Jose kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Serena Williams ile dünya 48 numarası Johanna Konta karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk oyunu almasının ardından üst üste 12 oyunu kaybeden Williams, 51 dakika süren mücadeleden 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenik ayrıldı. ABD'li tenisçi, 1995 yılında profesyonelliğe adım attığı kariyerinde ilk kez bir maçta iki oyun alamayarak en ağır yenilgisini yaşadı.
Karşılaşma boyunca 25 basit hata yapan eski dünya 1 numarası Williams, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "İlk sete çok kötü başladım. Konta ikinci sette çok iyi oynadı. Rakibimin öz güveni yerindeydi ve sonuç, çok farklı oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Doğum yaptıktan sonra bir yıl ara verdiği tenise yeniden başlayan Serena Williams, bu sezon katıldığı grand slam turnuvalarından Fransa Açık'a dördüncü turda veda etmiş, Wimbledon'da ise finalde kaybetmişti.
Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!
Al Hilal Riyad Kulübü'nden Gomis için Galatasaray'a 7.5 milyon euroluk teklif!
Galatasaray Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı!
Altınordu, Fenerbahçeli genç yetenek Ahmethan Köse'yi istedi
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
Şenol Güneş'ten 112 milyon Euro
Janssen: Beni bırakın, F.Bahçe'ye gideyim
De Laurentiis: Ronaldo Juventus'a gitmeden önce Napoli'ye önerildi!
Anderson, Adana Demirspor'da
Fatih Karagümrük'te Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı
İki transferi birden açıkladılar!
Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum
Okuyucu Yorumları 0 yorum