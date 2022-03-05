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Serenay Sarıkaya Bergen filmi ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya Bergen filminde neden oynamadı? Farah Zeynep Abdullah için ne söyledi?

05.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya Bergen filmi için ilk düşünülen isimdi. Film çekimleri için hazırlık yapan ünlü oyuncunun bir süre sonra projeden ayrıldığı basında yer aldı. Film dün sinema izleyicisi ile buluştu. Peki Serenay Sarıkaya Bergen filmi ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya Bergen filminde neden oynamadı? Farah Zeynep Abdullah için ne söyledi? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya Bergen filmi ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya Bergen filminde neden oynamadı? Farah Zeynep Abdullah için ne söyledi?

Serenay Sarıkaya'nın Bergen filminde ünlü sanatçıyı canlandıracağı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süre sonra ünlü oyuncunun projeden ayrılmak durumunda kaldığı aktarıldı. Bu haber oyuncunun hayranlarını şaşırtırken Farah Zeynep Abdullah başrolü kaptı. Film, 4 Mart Cuma günü vizyona girdi. Basın mensupları Sarıkaya'ya filme ilişkin sorular yöneltti. Bu kapsamda Serenay Sarıkaya Bergen filmi ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya Bergen filminde neden oynamadı? Farah Zeynep Abdullah için ne söyledi? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SERENAY SARIKAYA BERGEN FİLMİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Magazin muhabirleri ünlü oyuncuya uzun süre hazırlık yaptıktan sonra projeden ayrılmak durumunda kaldığı Bergen filmi ile ilgili sorular yöneltti.

'Bergen' filmine ilişkin yaptığı açıklamada “Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır” ifadelerini kullanan Serenay Sarıkaya, “Bergen'i canlandıramamak içinizde ukde kaldı mı?” sorusuna da yanıt verdi.

SERENAY SARIKAYA BERGEN FİLMİNDE NEDEN OYNAMADI?

Serenay Sarıkaya, Bergen filmi proje aşamasındayken; kendi çekim takvimine uymadığı için ayrılmak zorunda kaldı.

SERENAY SARIKAYA FARAH ZEYNEP ABDULLAH İÇİN NE DEDİ?

Serenay Sarıkaya, 'Bergen'i canlandıramamak içinizde ukde kaldı mı?' sorusu üzerine Farah Zeynep Abdullah ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah’a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim"

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Acıların Kadını” olarak anılmakta olan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarıldı.

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Bergen, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya gelmişti. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, geride unutulmaz şarkılar bırakmıştır.

Bergen filmi vizyona girdi mi? Bergen filmi konusu nedir?

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer aldı.

Bergen filmi vizyona girdi mi? Bergen filmi konusu nedir?

BERGEN FİLMİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatnı anlatan Bergen filmi 2 saat 25 dakika sürüyor.

Halis Serbest kimdir? Halis Serbest Bergen'i neden öldürdü?

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl ismi Belgin Sarılmışer'dir.

Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi.

Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Bir dönem sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı.

Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

Yurt içinde ve dışında konserler veren sanatçı, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırmayı başardı. Farklı ve güçlü sesiyle arabesk dünyasında iz bırakan Bergen'in vefatının ardından, 1990'da "Giden Gençliğim" albümü yayınlandı ve albüm ilk çıktığı gün tükendi.

Pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerin yanı sıra Bergen'in şarkıları Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca tarafından da yorumlandı.

Bergen'in albümleri:

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD

HALİS SERBEST KİMDİR?

Halis Serbest "Sen Affetsen Ben Affetmem" ve "Acıların kadını" gibi şarkılarla bir döneme damga vuran ünlü arabesk şarkıcısı Bergen'in kocasıydı. Halis Serbes İzmir'de konser verdiği esnada Bergen'in yüzüne kezzap attırmıştır. Bu nedenle Bergen'in bir gözünü kaybetmesine neden olan Halis Serbes, 14 Ağustos 1989 tarihinde Bergen'i Adana'da sıktığı 6 kurşunla öldürmüştür.

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Bergen Farah Zeynep Abdullah Serenay Sarıkaya
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