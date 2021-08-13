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Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında poz!

13.08.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.

Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında poz!

Serenay Sarıkaya bir süre ara verdiği ekranlara Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Burak Deniz'le başrol oynayacak olan Sarıkaya yeni dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaz tatiline Bodrum'un ardından Assos'da devam eden Sarıkaya tatil pozlarıyla da dikkat çekmişti.

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Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, haftalar sonra ilk kez paylaşım yaptı.
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Sarıkaya hikayeler kısmından ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram
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