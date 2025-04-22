Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi’nin sezon finali öne çekildi

NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar bu sezon pek çok olay yaşadı. Reytinglerde tam yükselişe geçerken dizi setinde büyük bir yangın çıkmış ve set iptal edilmişti. Ardından ise bazı sahneler yüzünden RTÜK tarafından ceza almıştı.

Sık sık ara vermek sorunda kalan dizide son olarak başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı yüzünden gözaltına alındı. Yurt dışı yasağı ile serbest kalan oyuncu sete dönerken yine sette büyük bir yangın çıktı.

RTÜK’ten iki kez ceza alan, Şakir Paşa’nın torunlarının mahkeme kararıyla yayından kaldırıp ardından uzlaşma sağlayıp yayınına izin verdiği dizinin setinde 2 kez yangın çıkmış, Büyükada’da yaşanan yangını söndüren yapım amiri Serkan Sükyan kısa süre sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEDEN YOK?

Son olarak dizinin yayınlanması planlanan 13. bölümü düşük reklam geliri nedeniyle ekrana gelmemişti.



15. BÖLÜMDE SEZON ARASI VERİYOR

Bu sezon 16. bölümde sezon finali vermesi planlanan diziyle ilgili bugün yeni bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezon final arası bir bölüm öne çekilerek 15. bölüme alındı ve ekibe “15 bölüm sezon finali arası olmuştur” bilgisi geçildi.