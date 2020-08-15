MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz’a deniz kızı pozları

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz’a deniz kızı pozları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

İlişkilerinde sorunlar yaşadıkları söyleyenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya şimdilerde Marmaris'te aşk tazeliyor.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz’a deniz kızı pozları

Marmaris sokaklarında bir süre dolaştıktan sonra günün ilerleyen saatlerinde yapımcı Timur Savcı’nın teknesine geçen ikili burada keyifli vakit geçirdi.

Denizin tadını bol bol çıkartan Serenay Sarıkaya, yattan denize atladı ve sevgilisi Cem Yılmaz’ı da suya girmesi için davet etti.

İkilinin bu keyifli anlarına dair kareler ise Serenay Sarıkaya tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

serenay-1

Suyun altında sevgilisi Cem Yılmaz tarafından çekilmiş kareleri Instagram hesabından paylaşan Sarıkaya, “Mavi favori rengim” notuyla paylaştığı karelere mavi bir kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

serenay-2
Genç kadının bu paylaşımına sadece yarım saat içerisinde 200 bini aşkın beğeni geldi.

serenay-3


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Genç sevgiliyle havada karada suda aşk!Genç sevgiliyle havada karada suda aşk!
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den “kadına şiddete hayır” paylaşımı! ‘Erkek çocuğu annesi…’Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den “kadına şiddete hayır” paylaşımı! ‘Erkek çocuğu annesi…’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü
Patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
İlk kez açıkladı! Chloe'ye para teklif etti mi?
İlk kez açıkladı! Chloe'ye para teklif etti mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Ölümünün 130'uncu Yılında Van Gogh'un İzinde
Ölümünün 130'uncu Yılında Van Gogh'un İzinde
David Beckham Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Caroline Stanbury genç sevgiliyle havada karada suda aşk!
Genç sevgiliyle havada karada suda aşk!
Ezgi Mola'dan sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya esprili yorum
Ezgi Mola'dan sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya esprili yorum
Yıldız Tilbe Tarkan'ın rekoruna göz dikti
Yıldız Tilbe Tarkan'ın rekoruna göz dikti
Cardi B klip çekimi öncesi koronavirüs testine 100 bin dolar harcadı
100 bin dolar harcatan korku!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.