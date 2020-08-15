Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz’a deniz kızı pozları

Marmaris sokaklarında bir süre dolaştıktan sonra günün ilerleyen saatlerinde yapımcı Timur Savcı’nın teknesine geçen ikili burada keyifli vakit geçirdi.

Denizin tadını bol bol çıkartan Serenay Sarıkaya, yattan denize atladı ve sevgilisi Cem Yılmaz’ı da suya girmesi için davet etti.

İkilinin bu keyifli anlarına dair kareler ise Serenay Sarıkaya tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Suyun altında sevgilisi Cem Yılmaz tarafından çekilmiş kareleri Instagram hesabından paylaşan Sarıkaya, “Mavi favori rengim” notuyla paylaştığı karelere mavi bir kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.



Genç kadının bu paylaşımına sadece yarım saat içerisinde 200 bini aşkın beğeni geldi.



