Serenay Sarıkaya gala tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Bedeli ise dudak uçuklattı

Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş ve Nil Sude Albayrak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünde yer alan Serenay Sarıkaya projenin galasına katıldı.

TARZINA YORUM YAĞDI

Geceye kırmızı göğüs dekolteli bir elbise ile katılan Sarıkaya tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Instagram hesabından evinin bahçesinde çektiği gala öncesi pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın kırmızı elbisesi ve siyah çizme kombini hiç beğenilmedi.

Sosyal medyada; 'Çuval giyse yakışır diyordum ama bu olmamış', 'Güzelliğini gölgede bırakmış', 'Çok aramış mı acaba', 'Hediye paketi gibi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

KOMBİNİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Serenay Sarıkaya'nın bu kombinin fiyatı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu kırmızı elbisesi için 86 bin 950 TL, siyah çizmeleri içinde tam tamına 68 bin 950 TL ödemiş.







