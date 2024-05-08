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Fiyatı 2 bin 499 TL'ye düştü! Braun Series 7 Bakım Kiti'nde kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
08.05.2024 11:40
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Saç, sakal, vücut tıraşınızı tek bir cihazla yapmanın rahatlığına kavuşmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise üstün teknolojik özellikleri ve dayanıklılığıyla öne çıkan Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti'ne mutlaka göz atmalısınız. Kısa süreliğine 800 TL indirimle satışta olan cihazı sizin için inceledik.

Fiyatı 2 bin 499 TL'ye düştü! Braun Series 7 Bakım Kiti'nde kaçırılmayacak fırsat

Tıraş, erkeklerin kişisel bakım rutinlerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Artan kuaför masrafları nedeniyle erkekler artık evde tıraş olmaya daha sıcak bakıyor. Hepsi bir arada özelliğiyle dikkat çeken saç, sakal, vücut tıraş makineleri sayesinde de evde tıraş her zamankinden daha kolay bir hale geliyor! Siz de karizmatikliğinizi arşa çıkaracak, daima bakımlı olmanızı sağlayacak kaliteli bir tıraş makinesi arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Kullanıcılarından tam not alan, bugüne özel indirime giren Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti'ni sizin için bu içeriğimizde inceledik. İşte detaylar!

Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Adsız tasarım - 2024-05-08T111407.557

Tüm vücut bakımı için özel olarak tasarlanan 16 başlıklı Braun Series 7 MGK7470; saç tıraşından sakal tıraşına, kulak kıllarından burun kıllarına kısacası baş, yüz ve vücuttaki tüm kıllarınızı almanızı sağlar. Güvenilir metal bıçağı sayesinde tüm vücudunuzun etkili ve hızlı bakımını sağlar. AutoSense teknolojisi sakal tipi, uzunluğu ve gücü ne olursa olsun mükemmel sonuçlar için sakal yoğunluğuna uyum sağlar. Mümkün olduğunca uzun süre dayanacak şekilde tasarlanan cihaz, 100 dakikalık kablosuz çalışma için güçlü bir lityum iyon bataryaya sahiptir. Tamamen su geçirmez olan bu ürün, banyoda saklayabilmeniz için bir çanta ve bir şarj tabanı içerir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her açıdan malzeme çok kaliteli. Batarya çok iyi gidiyor, hızlı doluyor. Yedek başlıklar çok iyi. Body vücut başlığı tek seferde almıyor, ters düz yapmanız lazım ama işini yapıyor. Philips ile arada kalmıştım, kesinlikle Braun derim."

  • "Satıcı çok hızlı yolladı, ürün ise çok kaliteli."

  • "Özellikle vücut başlığını denedim. Hiç problemsiz gayet güzel tıraş ediyor. Diğer başlıkları da çok iyi duruyor. Makineye zaten diyecek bir şey yok. Braun ve diğerleri."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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