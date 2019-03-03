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Serenay Sarıkaya hastanelik oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 03.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Alice Müzikali ile beğeni toplayan Serenay Sarıkaya hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafa duygularını not düştü. Sahnede olmanın başka bir duygu olduğunu söyleyen Sarıkaya "Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum" dedi.

Serenay Sarıkaya hastanelik oldu!

Serenay Sarıkaya, hastanelik oldu! Alice Müzikali için yoğun bir tempoda çalışan Serenay Sarıkaya hastaneden paylaşım yaptı.

“Son üç oyundur serumlarla ayakta zor duruyor, bazen kaldırabileceğimden fazla stres ve gerginlik yaşıyorum" diyen Sarıkaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Bunu buraya koymak istedim çünkü hatırlamak istedim. İçinde olduğum bu yeni dünyanın bana yaşattığı her şey iyi v ekötü her tecrübe çok kıymetli benim için. Son üç oyundur serumlarla ayakta duruyor, bazen bazen kaldırabileceğimden fazla stres ve gerginlik taşıyorum. kolay değil yıllardır içinde bulunduğum tv, sinema oyunculuğundan çok farklı bir şey bu sahne.

iiei

"NE ZORMUŞ ARKADAŞ"

Alıştığımın çok dışında bir tempo. Sahnenin başka kuralları var. Bir gün bir kalkıyorum sesim tamamen gitmiş mesela. 'Ben bugün çok hastayım gelemeyeceğim" diyemiyorsun mesela...

"Sahneye çıkamamak korkutmaya başlıyor seni. (Bir de tiz noktalara çıkamamak...) Kendini daha çok dinlemeye kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun. Hatta zorundasın. Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum ama garip bir keyif de var işin içinde. Adrenalin... Her meslek zor elbette ama sahneye çıkmak her seferinde yeni, organik, canlı bir performans ortaya koymak ne zormuş arkadaş... "


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya alice müzikali

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