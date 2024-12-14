Serenay Sarıkaya ilginç tarzıyla dillere düştü! 'Yorgan giymiş'

Son dönemde ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya her adımıyla gündem oluyor.

Şimdilerde Mert Demir ile ayrıldığı konuşulan Sarıkaya ünlü bir derginin 300. sayısına özel pozlar verdi.

Güzel oyuncunun dergi çekimi için verdiği pozlardaki ilginç tarzı sosyal medyanın diline düştü.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Serenay Sarıkaya'nın son pozlarına; 'yorgan giymiş', 'Birkaç ton açık mavisini annem çeyizime diktirmişti', 'çeyizini değerlendirmiş', 'çeyizlik yorgan değil mi bu?' gibi yorumlar yapıldı.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI...

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlatmıştı. Dağıstanlı, ''Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya.

Sarıkaya bir süredir ayrılık kararını düşünüyormuş. Düşünme sebeplerinden bir tanesi 'Mert Demir'in sürekli Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası Mert Demir'in biraz psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış. 'Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.'' ifadelerini kullanmıştı.