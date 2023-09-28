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Serenay Sarıkaya'nın annesi Cansu Tosun'un babasıyla görüntülenmişti! Serpil Tosun sessizliğini bozdu

28.09.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. 2. Sayfa magazin programında ele alınan haber sonrası Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorusuna yazılı yanıt veren Serpil Tosun iddiaları doğruladı ve "Allah'a havale ediyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile sarmaş dolaş görüntülendi. Cansu Tosun'un annesi ve babasının resmi olarak evli oldukları ortaya çıktı. 2. Sayfa magazin programı sunucu Gülşen Yüksel, bugün dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı.

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CANSU TOSUN'UN ANNESİ SERPİL HANIM SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Yüksel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir iddiaydı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış araştırıyorduk. Ama şu anda araştırmaların sonucu da ilk ağızdan geldi. Serpil Tosun bize biraz evvel bir açıklama gönderdi.

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"ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

'Çıkan iddiaların ne kadarı doğru?' diye sorduğumuzda cevabı 'Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum' oldu. Daha ne söylenir ki? Zaten sosyal medya hesabından da çok manidar paylaşımlar yapmıştı."

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NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Yanındaki kişinin Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu iddia edilince bu olay geniş yankı uyandırmıştı.

Konuyu 2. Sayfa magazin programında ele alan Müge Dağıstanlı "Cansu Tosun'un anne ve babası evli. Ege'de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin. Ailece de görüşüyorlar bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı" ifadelerini kullanmıştı.

Serpil Tosun, sosyal medya hesabında "En çok da kendime mahcubum, olmazlarla ziyan ettim gönlümü" ifadesine yer verip Aziz Nesin'in şu sözlerini paylaşmıştı:

"Seni annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek kimse yoktur. O yüzden kimse bana aşktan bahsetmesin"

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