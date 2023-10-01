Serenay Sarıkaya'nın annesi Cansu Tosun'un evli babasıyla birlikte! Cansu Tosun bakın ne dedi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu Serpil Tosun aynı zamanda Ümran Seyhan ile de arkadaş.

Bu yasak aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Cansu Tosun'u gören muhabirler ise ister istemez bu konuya dair sorular sordu.

ANNESİ YAŞANANLARI DOĞRULADI

Oyuncu Cansu Tosun gerilerek "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" diyerek muhabirleri tersledi.

Serpil Tosun ise iddialar sonrası "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

