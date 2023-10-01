MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya'nın annesi Cansu Tosun'un evli babasıyla birlikte! Cansu Tosun bakın ne dedi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Cansu Tosun'un evli babasıyla birlikte! Cansu Tosun bakın ne dedi

01.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın komşusu da olan Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun arkadaşının ihanetiyle sarsılırken Cansu Tosun ise sorulara bakın ne yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu Serpil Tosun aynı zamanda Ümran Seyhan ile de arkadaş.

Bu yasak aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Cansu Tosun'u gören muhabirler ise ister istemez bu konuya dair sorular sordu.

Şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Serenay Sarıkaya'nın annesi o oyuncunun babasıyla... Şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Serenay Sarıkaya'nın annesi o oyuncunun babasıyla...

ANNESİ YAŞANANLARI DOĞRULADI

Oyuncu Cansu Tosun gerilerek "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" diyerek muhabirleri tersledi.

Serpil Tosun ise iddialar sonrası "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te stresli anlar! Gerim gerim gerilince dayanamayıp patladı! "Dayak yiyeceksin şimdi"MasterChef'te stresli anlar! Gerim gerim gerilince dayanamayıp patladı! "Dayak yiyeceksin şimdi"
Rahatlamak için gittiği yüz yogası sonrası hastanelik olduRahatlamak için gittiği yüz yogası sonrası hastanelik oldu
Estetikli son hali sosyal medyanın diline düşünce bakın ne dediEstetikli son hali sosyal medyanın diline düşünce bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Serenay Sarıkaya anne

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.