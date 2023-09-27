Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un evli babası 'yasak aşk' mı yaşıyor? 2. Sayfa'da konuşulan iddia

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise sosyal medyada gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu iddia edildi. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu da bir diğer iddia idi.

'Yasak aşk' iddiası 2. Sayfa'nın da gündemindeydi. Program sunucularından Müge "Cansu Tosun'un anne ve babası evli. Ege'de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin. Ailece de görüşüyorlar bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı" dedi.

KOMŞU OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Müge Dağıstanlı konuşmasının devamında "Acaba dedik Antalya'dan mı bir tanışma var ama yazlıkta 2 villa yan yana" dedi.

Sunuculardan Gülşen ise "Ortada yasak aşk olmasa ne kadar birbirlerine yakışıyorlar diyeceğiz" dedi.

