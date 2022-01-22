Serenay Sarıkaya'nın korku dolu anları! "Araçlara da zarar verdi, yardımcıma saldırdı"

Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradı. Ünlü oyuncunu yaşanan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi. Ünlü oyuncu, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur” şeklinde konuştu.

"MADDİ HASAR ÖNEMLİ DEĞİL"

"Ben şahsı hiç tanımıyorum" diyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişinin, oyuncuya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Sarıkaya, saldırı sırasında oluşan maddi hasarın önemli olmadığını sözlerine ekledi.



