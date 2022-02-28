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Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'le fotoğrafını paylaşmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu'ndan açıklama

28.02.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk var, yok derken geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş yakalanan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Çok konuşulan görüntülerin ardından Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'le sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Yazdığı notla dikkat çeken Fettahoğlu, "Yeni bir aşk mı?" sorularına yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'le fotoğrafını paylaşmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu'ndan açıklama

Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu gerçekleri açıkladı.

UMUT EVİRGEN NUR FETTAHOĞLU'YLA MI AŞK YAŞIYOR?

Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddiaları günlerce magazin gündemini meşgul etmişti. Bir süre aşklarını reddeden çift sonrasında aşklarını kabul ettiyse de ayrılmaları çok uzun sürmedi.

Bu ayrılık, Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramasından sonra bitti. Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, günler önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

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Ancak Nur Fettahoğlu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" notunu düştü. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Kafa karıştıran fotoğraf! Umut Evirgen ve Nur Fettahoğlu aşk mı yaşıyor?Kafa karıştıran fotoğraf! Umut Evirgen ve Nur Fettahoğlu aşk mı yaşıyor?

"UMUT BENİM DOSTUM"

Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı: "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."

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Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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