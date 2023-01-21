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Serenay Sarıkaya, Şahmaran galasında sesiyle büyüledi! Transparan kıyafetiyle çok konuşuldu, sahneye çıkıp şarkı söyledi

21.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya’nın başrollerini Burak Deniz ve Mert Ramazan ile paylaştığı Şahmaran dizisi galasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah transparan kıyafetiyle geceye katılan Sarıkaya’nın tercih ettiği yılan detaylı takıları gündem olmuştu. Kıyafet seçimiyle çok konuşulan güzel oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak Yıldız Tilbe’nin ‘Vazgeçtim’ şarkısını seslendirdi. Sarıkaya’nın performansı adeta kulakların pasını sildi.

Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi seyircisiyle buluşuyor. Dizinin galasında ise başrol oyuncusu Seranay Sarıkaya’nın kıyafet seçimi damga vurdu. Siyah transparan bir kıyafetle geceye katılan ünlü isim, elbisesinin içinde yüksek bel bir iç iç çamaşırı ve siyah sütyen tercih etti. Sarıkaya’nın kıyafeti kadar gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak seslendirdiği şarkı da gündem olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Rol aldığı birçok projede seslendirdiği şarkılarla sesinin güzelliğini gözler önüne seren Serenay Sarıkaya bu kez de yeni projesi Şahmaran’ın galasında sahneye çıkarak ekip arkadaşlarını gülümsetmeyi başardı. Güzel oyuncunun Yıldız Tilbe’nin ‘Vazgeçtim’ şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Serenay Sarıkaya şahmaran sosyal medya Oyuncu

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