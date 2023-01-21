Serenay Sarıkaya, Şahmaran galasında sesiyle büyüledi! Transparan kıyafetiyle çok konuşuldu, sahneye çıkıp şarkı söyledi

Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi seyircisiyle buluşuyor. Dizinin galasında ise başrol oyuncusu Seranay Sarıkaya’nın kıyafet seçimi damga vurdu. Siyah transparan bir kıyafetle geceye katılan ünlü isim, elbisesinin içinde yüksek bel bir iç iç çamaşırı ve siyah sütyen tercih etti. Sarıkaya’nın kıyafeti kadar gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak seslendirdiği şarkı da gündem olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rol aldığı birçok projede seslendirdiği şarkılarla sesinin güzelliğini gözler önüne seren Serenay Sarıkaya bu kez de yeni projesi Şahmaran’ın galasında sahneye çıkarak ekip arkadaşlarını gülümsetmeyi başardı. Güzel oyuncunun Yıldız Tilbe’nin ‘Vazgeçtim’ şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.





