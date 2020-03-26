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Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisine mi dahil oluyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Cem Yılmaz ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma dizisi için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisine mi dahil oluyor?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın oynadığı Yasak Elma dizisi kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor.

Karantina sebebiyle ara verilen dizinin yeni sezonunda dizinin kadrosundan başroldeki bir oyuncunun diziden ayrılacağı haberi geldi. Aynı zamanda o oyuncunun yerine ise Serenay Sarıkaya'nın getirileceği iddia edildi.

Serenay Sarıkaya’nın yapımcı ekiple görüşme yaptığı iddia edildi.

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Serenay Sarıkaya, yasak elma,

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