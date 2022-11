Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl, hastaneden çıktı mı? Sergen Deveci'nin doktorundan açıklama geldi

Sergen Deveci'nin de içinde yer aldığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi Karadeniz turnesi dönüşü bulundukları minibüs dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Sergen Deveci’nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi.

SERGEN DEVECİ'NİN SON DURUMU NASIL?

Oyuncu Sergen Deveci'nin yaşadığı kaza sonrası tedavisine devam ediliyor. Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ameliyat ve sonraki süreçle ilgili ise şunları söyledi: Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor. Ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bunun için bir yüzde vermek, bu ameliyat yüzde yüz başarılı olacaktır demek mümkün değil. Ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz.”