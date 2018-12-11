Sergen Yalçın: 2-3 transfer yapmak istiyoruz

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, 17. haftasında da Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pozisyon gereği aşağıda ciddi bir maç oynayacağız, sonra da hedefe oynayan takımla maç yapacağız. İkisi de çok zor" dedi.

Alanyaspor'un her geçen gün performansını yükselttiğini aktaran Yalçın, oyun anlamında ciddi bir gelişme gösterdiklerini ifade etti.

Hedefledikleri 20 puan ve üstünün, ligin ilk yarısı için takımı adına iyi olacağını vurgulayan Yalçın, bunun da ikinci yarıya bakış açılarını değiştireceğini kaydetti.

"DEVRE ARASI TRANSFER YAPMAK ZOR"

İkinci yarılarda liglerin daha zorlu olduğunu belirten Sergen Yalçın, buna hazır olmak gerektiğini, gerekirse de transfer yapacaklarını söyledi.

Transferle ilgili başkan ve yönetimle bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Yalçın, "İşimize yarayacak, bize güç katacak oyuncu bulursak belki 2-3 oyuncu ilave etmeyi düşünüyoruz. Devre arası transfer yapmak zor. Doğru oyuncuları bulmak çok zor ama önümüzde 3-4 haftalık bir süreç var. Bu zaman zarfında düşüneceğiz. Bakacağız neyimiz eksik, takıma ne katabiliriz, takımı nasıl güçlendirebiliriz, o doğrultuda birlikte en doğrusunu yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.