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Sergen Yalçın: 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2021 23:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda siyah beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren genç hoca, "Bu tür maçları oynamak zordur. Oyunun tamamında agresif savunma yapan bir takım vardı. Rakip savunmadan bir şey yapmadı. Bu tür maçları açmak zordur. Oyunu açarsanız, gerisi daha kolay gelir. Oyuncular çok fazla maç oynuyor, yorgunlar. Vincent Aboubakar'ı 45 dakika oynattım çünkü yorgun olduğu belli oluyor. Kadroyu idareli kullanmaya çalıştım. Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup'un performanslarını beğendim. Necip Uysal, Welinton ve Montero da çok iyiydi. Ligde ve kupada iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Ligde de pozisyonumuzu koruyabilirsek çok mutlu oluruz." dedi.

"BİZ YILLARCA DERBİLERE ÇIKTIK"

Geldiğinden beri en çok puan toplayan teknik adam olduğu hatırlatılan ve Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Yalçın, "Puan toplama işine çok fazla takılıyoruz. Geçen sene hedefi yakalayamadık. Bu sene ligin bitmesine çok var ve çok daha fazla puan toplamalıyız. Galatasaray derbisine çıkacağız, yıllarca bu derbilere çıktık. Bizim 100 yıllık rakibimiz ve ebedi dostumuz. Dostça ve güzel bir maç olsun." cevabını verdi.

TRANSFER CEVABI: "2 OYUNCU ALMAK İSTİYORUM"

Transfer için de konuşan Sergen Yalçın, Devre arası için raporumu yönetime verdim. Tyler Boyd'u içeri alırsak 15 olursak. 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Şartlar uygun olur mu, oyuncu gelir mi, bunları bilemiyoruz." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu tarz açıklamaları neden içinizde tutmuyorsununuz. Biri çıkar para para diye açıklar biri oyuncu isimleri verir alınmazsa ağlar almadınız diye şimdi de sen sergen baba. Transfer yapmak istiyoruz der geçersin alcaz mı gelcek mi bilmem ne bilmem ne...
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