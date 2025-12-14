SPOR

Sergen Yalçın acı gerçeği açıkladı! Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi resmileşti: "Kadroda olmak istemedi!"

Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklamalar geldi. Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın ilk yarıyı kapattığını duyuran Yalçın, taraftarın yolunu gözlediği Rafa Silva hakkında şoke eden bir itirafta bulundu. "İhtiyacımız var ama..." diyen tecrübeli hoca, Portekizli yıldızın maça neden götürülmediğini ilk kez açıkladı.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dev maç öncesi yayıncı kuruluşa çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu ve eksikler hakkında bilgi veren Yalçın, özellikle Rafa Silva konusundaki sözleriyle gündeme oturdu.

"RAFA SILVA KADRODA OLMAK İSTEMEDİ"

Hücum hattında eksiklerin olduğu bir dönemde Rafa Silva'nın neden kadroda olmadığına açıklık getiren Sergen Yalçın, oyuncunun mental ve fiziksel olarak hazır olmadığını belirttiğini söyledi.

Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Bu yüzden kadroya almadık. Ofansif hatta eksiklerimiz var, ona ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Kendisi ne zaman 'ben kadroya girebilirim' derse o zaman alırız, bizim açımızdan problem yok" ifadelerini kullanarak topu oyuncuya attı.

KÖTÜ HABER: İLK YARIYI KAPATTILAR!

Beşiktaş'ın eksikleriyle ilgili karamsar bir tablo çizen Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan yıldız isimler Cengiz Ünder ve Jota Silva'dan kötü haber verdi.

Tecrübeli teknik adam, "Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. Ayrıca El Bilal ve Ndidi de Afrika Kupası'na gidecek. Önümüzdeki son iki maçta bayağı bir eksiğimiz olacak" diyerek kadro kurmakta zorlanacaklarının sinyalini verdi.

SÜRPRİZ TERCİH: EMİRHAN SAHADA

Trabzonspor maçı taktiğine de değinen Yalçın, "Takım son haftalarda iyi durumda ama sonuçlandıramayınca problem oluyor. Bu maça iyi hazırlandık. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir formatla sahada olacağız" dedi.

