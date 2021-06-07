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Sergen Yalçın Beşiktaş'ın 3 yıllık teklifini reddetti! "1 yıllık sözleşme istiyorum"

07.06.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile yapacağı yeni sözleşmenin 1 yıllık olmasını istedi. Yalçın, Siyah beyazlıların 3 yıllık kontrat teklifine karşı 1 sezonluk sözleşme talebinde bulundu.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın 3 yıllık teklifini reddetti! "1 yıllık sözleşme istiyorum"

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planlıyor.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona erdi.

Siyah beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını talep etti.

Sergen Yalçın'ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor.

Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.

Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor. (NTV Spor)


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sergen de anladı kulüpte para yok dedi bari hatır için 1 yıl kalayım nasıl olsa sezon sonu dünya paraya giderim Bi yere, daha düne kadar para konuşmam diyen adamın gözü açıldı, para maalesef tüm menfeatlarin önünde gelir...
değişik biri Sergen ama helal olsun takdir ettim.kafasi çalışıyor
Akıllı adam, çünkü bir sonraki yıl premiar lige gidecek

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